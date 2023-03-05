الاحتلال يشن حملة اعتقالات خلال مداهمات بالضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، حملة اعتقالات خلال عمليات دهم واقتحامات بالضفة الغربية والقدس المحتلة.

وحاصرت قوات الاحتلال، الليلة الماضية، منزلًا لعائلة النجار في بلدة يتما جنوب شرق نابلس، لاعتقال إسماعيل النجار الذي لم يكن موجودًا في المنزل، واعتقلت شقيقه "يوسف"، وسط اندلاع مواجهات.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أنس نصر الجعبة، وصادرت حافلة نقل تجارية بعد محاصرة منزله وتفتيشه عدة ساعات في منطقة سنجر.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم الفوار جنوب الخليل، واعتقلت الشاب محمود الحسنات.

وطالت الاعتقالات عدداً من العمال قرب معبر ترقوميا غرب الخليل.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة فتية، وهم: يعقوب الحاج، وعزيز خطاب، وخليل أبو صفية، من بلدة بيت سيرا غرب المدينة.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب فادي الواوي من بلدة العيسوية، واعتدت على شاب عند حاجز مخيم شعفاط.

حرية نيوز