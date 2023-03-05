حماس تهنئ الجهاد الإسلامي بإنجاز انتخابات مكتبها السياسي

تقدمت حركة المقاومة الإسلامية حماس للإخوة في حركة الجهاد الإسلامي، أميناً عاماً ومكتباً سياسياً وكوادر ومناضلين، بخالص التهنئة والتبريكات بمناسبة إنجاز انتخابات المكتب السياسي للحركة.

وباركت حركة حماس في تصريح صحفي للأخ المجاهد زياد النخالة تجديد إخوانه الثقة به أميناً عاماً لولاية ثانية، معربةً عن اعتزازها بالعلاقة مع الإخوة في حركة الجهاد الإسلامي من خلال تعزيز العمل المقاوم المشترك والتنسيق الدائم والمثمر في دعم صمود ونضال شعبنا في مواجهة الكيان الصهيوني.

وأكدت الحركة أنها ماضية مع حركة الجهاد الإسلامي على ذات الدّرب، حتى دحر الاحتلال عن أرضنا وتحرير أسرانا ومقدساتنا، متمنية لهم دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم النضالية نحو تحقيق تطلعات شعبنا في التحرير والعودة.