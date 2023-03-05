الحركة الأسيرة تدعو لوقفات مساندة للأسرى الثلاثاء

دعت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة، جماهير شعبنا للتعبير والمشاركة بوقفات مساندة للأسرى في سجون الاحتلال، والتي ستعقد بعد غدٍ الثلاثاء في مراكز كافة المدن الفلسطينية الساعة التاسعة ليلًا.

وقالت لجنة الطوارئ الأحد: "ندخل اليوم الـ 20 في تحركنا ونضالنا المستمر في مواجهة عدوان بن غفير وأدواته ضدنا، والذي يحاربنا في خبزنا ومائنا، وسنستمر في نضالنا حتى إرغام المحتل على وقف عدوانه أو تحررنا القريب".

وشددت اللجنة على أن المشاركة الواسعة في هذه الفعاليات ضرورة وطنية لإيصال رسالة للاحتلال أن "شعبنا لم ولن ينسى أسراه، وسيفعل كل ما يلزم للحفاظ على كرامتهم ولتحقيق حريتهم المنشودة".

ويواصل الأسرى داخل سجون الاحتلال، خطوات العصيان والاحتجاج لليوم الـ 20 على التوالي، رداً على إجراءات إدارة السجون والوزير المتطرف بحكومة الاحتلال إيتمار بن غفير بحقهم.