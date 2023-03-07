الناشطة حمد: اقتحامات المستوطنين للأقصى تستوجب تكثيف الرباط

أكدت الناشطة السياسية سمر حمد على ضرورة شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك والرباط فيه، وقطع الطريق على المستوطنين وعدم السماح لهم بالاستفراد بالمسجد.

وقالت حمد إن دعوات اقتحام المسجد الآثمة خلال ما يسمى عيد "المساخر"، تأتي في ظل حالة متصاعدة من هجمات المستوطنين في العديد من مناطق الضفة ضمن إجرام حكومة الاحتلال.

وأضافت أن هذه الدعوات والاقتحامات للمسجد تؤكد همجية الاحتلال وسعيه الحثيث لتغيير الوضع التاريخي في المسجد الأقصى، وتهويده وتقسيمه.

ودعت شعبنا في الضفة والقدس والداخل المحتل إلى شد الرحال للأقصى، والأمة العربية والإسلامية إلى الوقوف ونصرة المسجد قبل أن يفرض المستوطنون أجندتهم فيه.

واقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال، في ما يسمى "عيد المساخر".

ودعت "منظمات الهيكل" المزعوم المستوطنين لاقتحام واسع للمسجد الأقصى يومي الثلاثاء والأربعاء، بمناسبة ما يسمى عيد "البوريم/المساخر" اليهودي.

وكان المتحدث باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة قد دعا لصد اقتحامات المستوطنين المرتقبة للأقصى والتصدي لعنجهية وإجرام الاحتلال.

وقال حمادة "إن ما قام به الاحتلال سابقا بعدوانه على المسجد الأقصى المبارك دفع ثمنه غاليًا، وإن أي عدوان جديد على القدس والأقصى سيكون بمثابة صاعق تفجير للأوضاع الميدانية".