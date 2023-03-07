دعوات لمسيرات غضب في غزة دعمًا للأسرى

دعت فصائل العمل الوطني والإسلامي ولجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية ومؤسسات الأسرى، للمشاركة في مسيرات الغضب، اليوم الثلاثاء، دعمًا للأسرى بالتزامن مع استمرار خطواتهم النضالية لليوم 22 ، لمواجهة التصعيد الذي يقوده الوزير (الإسرائيلي) المتطرف إيتمار بن غفير.

وقالت الفصائل إن المسيرات ستنطلق بعد صلاة العشاء مباشرة.

وفيما يلي عناوين انطلاق المسيرات:

مدينة غزة /من مفترق الاتصالات وصولًا لمقر الصليب الأحمر- غزة.

محافظة رفح/دوار النجمة

محافظة خانيونس / السد العالي منطقة الظهرة المعسكر

محافظة الوسطى / مفترق النصيرات ،،البريج مقابل البنك الاسلامي الوطني

محافظة الشمال/معسكر جباليا-الترنس