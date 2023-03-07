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^200 مثال: غزة العزة

دعوات لمسيرات غضب في غزة دعمًا للأسرى

مسيرة في غزة
مسيرة في غزة

غزة- الرسالة نت

دعت فصائل العمل الوطني والإسلامي ولجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية ومؤسسات الأسرى، للمشاركة في مسيرات الغضب، اليوم الثلاثاء، دعمًا للأسرى بالتزامن مع استمرار خطواتهم النضالية لليوم 22 ، لمواجهة التصعيد الذي يقوده الوزير (الإسرائيلي) المتطرف إيتمار بن غفير.

وقالت الفصائل إن المسيرات ستنطلق بعد صلاة العشاء مباشرة.

وفيما يلي عناوين انطلاق المسيرات:

مدينة غزة /من مفترق الاتصالات وصولًا لمقر الصليب الأحمر- غزة.

محافظة رفح/دوار النجمة

محافظة خانيونس / السد العالي منطقة الظهرة المعسكر

محافظة الوسطى / مفترق النصيرات ،،البريج مقابل البنك الاسلامي الوطني 

محافظة الشمال/معسكر جباليا-الترنس 

 

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/279016

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