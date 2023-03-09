3 شهداء بعملية اغتيال في جبع

استشهد 3 شبان برصاص الاحتلال (الإسرائيلي) صباح اليوم الخميس، في بلدة جبع، فيما بلغ عن إصابة مباشرة في الرأس في بلدة اليامون قضاء جنين في الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد سفيان الفاخوري، وأحمد الزعيم، وليث الطبش، برصاص قوات الاحتلال بعد أن أطلقت النار عليهم داخل مركبتهم، عند مدخل بلدة جبع.

وأفاد مدير الهلال الأحمر في جنين محمود السعدي، بأن طواقم الإسعاف تسلمت جثت 3 شهداء، حيث جرى نقلهم إلى مستشفيات جنين.

وقال شهود عيان إن قوات (إسرائيلية) خاصة تسللت إلى البلدة، وأطلقت النار على مركبة من نوع "هونداي" في منطقة الفوارة في جبع وبداخلها 3 شبان، واحتجزوا المركبة ومنعوا الطواقم الطبية من الوصول لها، ما أدى إلى استشهادهم.

يأتي ذلك، فيما شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس، حملة مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، واعتقلت عددا من الفلسطينيين.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

وتركزت المداهمات في محافظات نابلس، وجنين، والقدس، حيث تم خلالها اقتحام عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية، وذلك بعد احتجازهم لساعات.

واعتقلت قوات الاحتلال أحمد ادريس حمايل عقب اقتحام منزله في بلدة بيتا جنوب نابلس، كما اعتقلت محمد هارون جرادات خلال اقتحام بلدة الرام شمال القدس.

كما اعتقلت قوات الاحتلال 3 فلسطينيين من طولكرم أثناء مرورهم من حاجز عسكري بالقرب من بلدة عرابة قضاء جنين.

وأفاد نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد مفيد أبو زنط وشقيقه مفيد وابن عمه مسعود أبو زمط أثناء عودتهم من بيوت عزاء الشهداء في جنين، والمعتقل محمد طالب في الجامعة العربية الأميركية ورئيس مجلس الطلبة ومن قيادة الشبيبة الفتحاوية.

المصدر: وكالات