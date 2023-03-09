القدس خلال ثماني سنوات... لهيب عمليات موجعة أرعبت الاحتلال

شهدت السنوات الثماني الأخيرة، عمليات نوعية للمقاومة الفلسطينية في القدس المحتلة، أدت لوقوع عدد من القتلى في صفوف الاحتلال.

وفي العام 2014، تمكن الفلسطينيون من تنفيذ عمليتين نوعيتين في مدينة القدس، في 5 و18 من نوفمبر، الأولى أدت لمقتل جندي ومستوطن، طعنا ودهسا، والثانية أدت خمسة إسرائيليين.

أما في العالم 2015، فقد نفذ مقاومون في 13 أكتوبر، عملية طعن ودهس أدت لمقتل إسرائيليين اثنين.

وشهد العام 2016، عمليتين نوعيتين، الأولى في 3 من فبراير، أدت لمقتل مجندة، خلال عملية إطلاق نار وطعن، والثانية في 9 أكتوبر، حيث قتل خلالها جنديان اثنان.

وخلال العام 2017، تمكن الفلسطينيون من تنفيذ 4 عمليات نوعية، الأولى في 14 يوليو، أدت لمقتل جنديين خلال عملية إطلاق نار، والثانية في 16 يونيو، أدت لمقتل مجندة بعملية إطلاق نار، والثالثة في 8 يناير حيث أدت لمقتل 4 جنود، والرابعة 26 سبتمبر أدت لمقتل 3 جنود بعملية إطلاق نار.

وقتل في العام 2021 مستوطنا في عملية إطلاق نار بتاريخ 21 نوفمبر، فيما شهد العام 2022، عمليتين نوعيتين في القدس، في 9 من أكتوبر، أدت لمقتل مجندة في عملية إطلاق نار، والثانية تفجير عبوة أدت لمقتل مستوطن بتاريخ 22 نوفمبر.

وقتل 10 مستوطنين خلال العام الجاري 2023، 7 منهم بعملية إطلاق نار، في 27 يناير، وثلاثة آخرين بعملية دهس في 10 من فبراير.