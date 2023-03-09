فصائل المقاومة: عملية (تل أبيب) رد طبيعي على جرائم الاحتلال

قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، إن عملية تل أبيب الليلة والتي أصيب فيها 5 مستوطنين، أسقطت كل الإجراءات الأمنية الصهيونية. وأضاف قاسم في تصريح صحفي أن العملية البطولية رد طبيعي على جرائم الاحتلال، والتي كان آخرها صباح اليوم حيث ارتقى 3 شبان في عملية اغتيال ببلدة جبع في جنين.

وتابع" مضى الوقت الذي يقتل فيه الاحتلال أبناء شعبنا دون رد"، مضيفا:" نزف الشهيد المجاهد منفذ هذه العملية البطولية".

من جانبه قال الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق عز الدين "نبارك العملية الفدائية، ونعتبرها ترسيخ لحق شعبنا في مقاومة الاحتلال".

وأضاف عز الدين "لقد حطمت العملية الفدائية مساء اليوم المنظومة الأمنية الصهيونية ووجهت له ضربة في العمق الصهيوني لتؤكد قدرة المقاومة وحيويتها على الاستمرار في الوصول للعدو أينما كان".

ويأتي إطلاق النار في ظل تصعيد( إسرائيلي) متواصل بالضفة الغربية، وفي وقت تشهد فيه (إسرائيل ) مظاهرات مناهضة لخطة الحكومة تقليص صلاحيات القضاء.

كما وتأتي عملية إطلاق النار في "تل أبيب" بعد ساعات من اغتيال قوات الاحتلال ثلاثة مقاومين في بلدة جبع، بإطلاق النار على مركبتهم، وهم: سفيان عدنان إسماعيل فاخوري (26 عاماً)، ونايف أحمد يوسف ملايشة (25 عاماً)، وأحمد محمد ذيب فشافشة (22 عاماً). ويمثل شارع "ديزنكوف" كابوسا للاحتلال وأجهزته الأمنية، نظرا لتنفيذ عدد كبير من المقاومين عملياتها فيه، والتي أثخنت فيها المقاومة الفلسطينية بالاحتلال.

وشارع ديزنغوف هو أحد الشوارع الرئيسية في "تل أبيب" وتنتشر على جنباته عشرات المطاعم والحانات والمحلات التجارية، وسماه الاحتلال بهذا الاسم نسبة لـ"مائير ديزنغوف" أول رئيس لـ"بلدية تل أبيب"، ويوصف أحيانًا بأنه "شانزليزية تل أبيب". المصدر : شهاب تم نسخ الرابط بنجاح نسخ الرابط



