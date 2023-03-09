حماس تتبنى عملية (تل أبيب) وتتوعد الاحتلال بالمزيد

تبنت حركة حماس عملية (تل أبيب) البطولية التي وقعت مساء اليوم الخميس، وأدت لإصابة خمسة مستوطنين بجروح خطيرة.

وقالت الحركة في بيان لها، إنها تزفّ الشهيد المعتز بالله الخواجا أحد أفراد كتائب القسام الجناح العسكري للحركة وتبارك عمليته البطولية وتتوعد الاحتلال المجرم بالمزيد.

وأضافت: "الشهيد القسامي البطل المعتز بالله صلاح الخواجا (23 عامًا)، أسير محرر من بلدة نعلين غرب رام الله، منفذ عملية إطلاق النار في "شارع ديزنغوف" والتي جاءت ردًّا على جرائم الاحتلال التي اعتقد أنها تردع شعبنا وتضعف إرادته".

وتابعت: "إننا إذ نعزي ذوي الشهيد البطل ومحبيه، ونبارك عمليته البطولية، لنؤكد أنها تأتي في سياق الرد الطبيعي على جريمة الاغتيال صباح اليوم في بلدة جبع، ومجزرة جنين الثلاثاء، وجرائم الاحتلال اليومية التي تصاعدت بحقّ أهلنا ومدننا ومقدساتنا بتحريض فجّ من حكومة الاحتلال الفاشية".

وحذرت الاحتلال من التمادي في جرائمه وعدوانه وإيغاله في دماء أبناء شعبنا وتدنيس المسجد الأقصى المبارك.

وتوعدت الحركة بالمزيد من الضربات الموجعة في كل أنحاء أرضنا المحتلة.

وختمت بقولها: "طالما استمر عدوانه وتصاعدت جرائمه، فشعبنا متأهبٌ للدفاع عن نفسه والانتقام لدماء شهدائه، مهما غلت التضحيات".