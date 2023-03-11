مرور غزة: نعمل على خطة لتقليل الازدحام خلال شهر رمضان

أكد نائب مدير عام شرطة المرور في غزة، العقيد إبراهيم أبو جياب، أن جهازه يعمل على تحضير خطة لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وقال أبو جياب في حوار مع (الرسالة نت): "إن الخطة تتم بالتوافق بين جميع الأجهزة في وزارة الداخلية التي تعمل كنظام واحد في هذا المجال".

وأوضح أن الخطة المرورية لشهر رمضان وموسم العيد تعتمد على تقليل الازدحام المروري في المناطق التي تشهد عادة ازدحاما في الحركة المرورية للسيارات والمواطنين.

ولفت إلى أن العمل خلال شهر رمضان يجري عبر تعزيز العمل بالقرب من الأسواق والمناطق التجارية، "بما يسمح بسير الحياة اليومية دون ازدحام".

وأضاف أبو جياب: "نتابع سرعة السائقين وخصوصا قبل أذان المغرب، في ظل تخوف من السرعة الزائدة، وسنعمل على مبادرات بهذا الخصوص".

وبيّن أن جهاز شرطة المرور سيعمل على بعض المبادرات التي من شأنها تقليل سرعة السيارات فترة أذان المغرب، وهو ما سيقلل من الحوادث المرورية.

وشدد على أن شرطة المرور تعمل بشكل مكثّف خلال شهر رمضان، قائلا: "ومع اقتراب موسم العيد نزيد عدد الدوريات وشرطة المرور على المفترقات؛ لتسهيل حركة المواطنين والسيارات".

وفي حديثه عن الحوادث المرورية، أكد نائب مدير عام شرطة المرور أن العمل يكون دائما وفق القانون فيما يتعلق بالمخالفات، "ويتم النظر عبر اللجان الخاصة للاستماع لشكاوى وقضايا السائقين وحلها".

وأشار إلى أن جهاز شرطة المرور على تواصل مستمر مع السائقين عبر جميع المنصات ووسائل الإعلام.

ولفت إلى أن شرطة المرور تعمل على أكثر من اتجاه للحد من حوادث الطرق، "وذلك عبر المتابعة الميدانية للطرق والانتشار الواسع لشرطة المرور".

وقال أبو جياب: "نعمل باستمرار على رفع الكفاءة المرورية لمستخدمي الطريق من السائقين والمواطنين بالتشارك مع الوزارات الأخرى المعنية".

وأوضح أن التواصل مستمر مع وسائل الإعلام المختلفة لرفع الكفاءة والتثقيف في هذا الاتجاه، مبيّنا أن نسبة كبيرة من حوادث العام الماضي 2022، كان ضحيتها أطفال دون الـ5 سنوات، وذلك بسبب عدم إدراكهم لمخاطر الطريق، وعدم انتباه عائلاتهم لحظة تعرضهم للحوادث.

وشدد على أن العمل مستمر لصيانة الطرق في كل المحافظات عبر التواصل مع البلديات والجهات ذات العلاقة، "وهو ما يقلل من الحوادث المرورية".

ووفق أبو جياب، فإن الفحص المستمر للمركبات يساهم في تقليل الحوادث، مشيرا إلى أن النظام المروري مسؤولية الجميع، مؤكدا حرصهم على إيصال التكنولوجيا للطرق من كاميرات وبرامج إلكترونية وغيرها.

ولفت إلى أن الحكومة أقرت العمل بنظام النقاط للسائقين؛ لتحفيزهم على تقليل المخالفات وتدارك الأخطاء.

وشدد على أن النظام المروري على مدار عدة سنوات راعى في إجراءاته الظروف الاقتصادية التي يمر بها قطاع غزة نتيجة الحصار.

ودعا نائب مدير عام شرطة المرور في غزة المواطنين إلى تفهم توجيهات شرطي المرور وتعليماته في ظل الأعباء الكبيرة الواقعة على عاتقه في الميدان.