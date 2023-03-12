السعودية تخصص 1000 مقعد للحجاج من أهالي الشهداء والجرحى والأسرى

قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، إن ملكة العربية السعودية قررت منح 1000 مقعد للحج هذا العام، مكرمة لأهالي الشهداء والجرحى والأسرى، مناصفة بين الضفة وغزة.

وأوضحت الوزارة في مؤتمر صحفي بحضور وزير الأوقاف حاتم البكري الذي وصل قطاع غزة يوم الخميس الماضي، أن حصة فلسطين لهذا العام، بلغت نحو 6 آلاف حاج، نصيب المحافظات الشمالية 4092 حاجًا وحاجة، وغزة 2508 حاجًا وحاجة.

وقال البكري، إن فريق الحج هذا العام من غزة والضفة والقدس سيكون واحدًا يُمثل شعبنا كافة.

وتم إجراء قرعة الكترونية لحجاج هذا العام من قطاع غزة.