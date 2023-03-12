حماس تنعى شهداء نابلس وتؤكد أن دماءهم لن تذهب هدرًا

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى جماهير شعبنا العظيم شهداء نابلس الأبطال، مؤكدة أن دماءهم لن تذهب هدرًا، وأن تصاعد جرائم الاحتلال سيقابل بمزيد من الصمود والمقاومة.

وذكرت الحركة في تصريح صحفي الأحد أن الشهداء المقاومين هم الشهيد المجاهد: جهاد وصفي الشامي (24 عامًا)، والشهيد المجاهد: عدي عثمان الشامي (22 عامًا)، والشهيد المجاهد: محمد رائد دبيك (18 عامًا)، مشيرة إلى أنهم ارتقوا خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال الصهيوني صباح اليوم الأحد، قرب مفرق جيت صرة على طريق نابلس قلقيلية.

وأكدت أنّ دماء شهدائنا لن تذهب هدرًا، وأن تصاعد جرائم الاحتلال بحق أهلنا وأبناء شعبنا، وتدنيس أقصانا ومقدساتنا، سيقابل بمزيد من الصمود والمقاومة، فشعبنا موحّد خلف مقاومته، وسيضرب العدو الغاصب في كل مناطق أرضنا المحتلة حتى زواله عنها.