الجيش الأوكراني يحشد لهجوم معاكس في باخموت

تواصل القوات الأوكرانية، اليوم الأحد، التصدي للهجمات الروسية على مدينة باخموت الاستراتيجية شرقي البلاد، وقد أعلنت أنها تحشد المقاتلين لشن هجوم معاكس بعدما سيطرت مجموعة فاغنر الروسية على الجزء الأكبر من شرقي المدينة.

وقال قائد القوات البرية الأوكرانية أولكسندر سيرسكي: "إن الأبطال الحقيقيين هم المدافعون الذين تقع الجبهة الشرقية على عاتقهم".

ونقلت الخدمة الصحفية للجيش الأوكراني عن سيرسكي قوله: "يجب كسب الوقت لتجميع احتياطي وشن هجوم معاكس، وهو ليس بعيدا".

ووفقا للمعلومات التي تنشرها وزارة الدفاع البريطانية، فقد سيطرت مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة، التي تقاتل إلى جانب القوات الروسية، على الجزء الأكبر من شرقي باخموت خلال الأيام الأربعة الماضية.

وقالت الوزارة: "إن القوات الأوكرانية تسيطر على غربي المدينة وهدمت الجسور الرئيسية فوق النهر"، في إشارة إلى نهر باخموت.

وتعد معركة باخموت أطول المعارك منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا يوم 24 فبراير/شباط 2022، وقد اكتسبت طابعا رمزيا لكييف وموسكو على حد سواء. وتحرص روسيا على تحقيق انتصار هناك بعد عدد من النكسات.

الجزيرة نت