حماس بغزة تطلق حملة لزيارة 5 آلاف جريح

من المقرر أن يطلق ملف الجرحى في مكتب الشهداء والجرحى والأسرى في حركة حماس اليوم الاثنين، (حملة الوفاء لأصحاب الأوسمة) تشمل زيارة خمسة آلاف جريح فلسطيني من كافة محافظات قطاع غزة وذلك ضمن فعاليات يوم الجريح الفلسطيني، ويشارك في هذه الحملة قيادات وكوادر حركة حماس في كافة المناطق، بالإضافة للوجهاء والنخب المجتمعية.

وقال مكتب الجرحى والأسرى إن هذه الحملة في إطار تعزيز صمود جرحانا الذين جادوا بدمائهم وأجسادهم في كافة محطات المواجهة التي خاضها شعبنا مع المحتل.

وأضاف أن الوفاء لجرحانا البواسل والعمل لأجل التخفيف عنهم هو دورنا الذي لن نتخلى عنه، ومسؤوليتنا التي سنواصل تأديتها بكل أمانة، ولن ندخرا وسعا في السعي بكل الطرق لمزيد من العمل الدؤوب والمتواصل وصولا لتحقيق أعلى درجة ممكنة من راحتهم وسلامتهم.