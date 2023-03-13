الاحتلال يُقرر الإفراج عن والد الشهيد معتز الخواجا

أصدرت محكمة "عوفر" العسكرية التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، قرارًا بالإفراج عن القيادي في حركة "حماس"، الأسير صلاح الخواجا؛ وهو والد الشهيد "المعتز بالله" الخواجا منفذ عملية إطلاق النار في تل أبيب.

وقالت مصادر محلية وحقوقية، إن محكمة الاحتلال قررت الإفراج عن القيادي "الخواجا"، وتمديد اعتقال نجله محمد لمدة أسبوع آخر بدعوى "استكمال التحقيق معه". منوهة إلى أنهما يُحتجزان في سجن "عوفر" العسكري.

وأعاد جيش الاحتلال اعتقال الأسير المحرر صلاح الخواجا مساء الخميس الماضي 10 مارس/ آذار الجاري، عقب اقتحام منزله عربي مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية.

و"الخواجا" أمضى قرابة الـ 10 أعوام في سجون الاحتلال بشكل متفرق؛ بينها اعتقالات إدارية (بدون تهمة)، وأحد الاعتقالات أمضى فيه 6 سنوات بشكل متواصل.

ونفذ الشهيد "المعتز بالله" عملية إطلاق نار في شارع "ديزنغوف" وسط تل أبيب، وسط فلسطين المحتلة، وأسفرت عن إصابة 5 مستوطنين بجراح متفاوتة؛ إصابتان حرجة جدًا.

والشهيد معتز الخواجا (23 عاماً) يتبع لـ "كتائب القسام"؛ الذراع العسكري لحركة حماس، وهو أسير سابق اعتُقل لأول مرة عام 2016 وهو في عمر الـ 16 وحُكم بالسجن 22 شهرًا وغرامة مالية 4 آلاف شيكل، واعتُقِل مرة أخرى عام 2019.