اقتحامات واعتقالات واسعة بالضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال (الإسرائيلي) فجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واقتحامات واسعة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، وتفتيش عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال شنت حملة اقتحامات واسعة في الضفة الغربية والقدس، حيث تم اعتقال عددا من الفلسطينيين، جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

ووفقا لمؤسسات تعنى بشؤون الأسرى، فإن قوات الاحتلال اعتقلت 9 مقدسيين و12 فلسطينيا من الضفة.

وتركزت الاقتحامات والاعتقالات في محافظات القدس، والخليل، وبيت لحم ورام الله، حيث تم اقتحام عشرات المنازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

واعتقلت قوات الاحتلال أنس صلاح المساعيد من مخيم عايدة شمال بيت لحم، ونور إسماعيل أبو فنار من يطا جنوب الخليل، والأسير المحرر يوسف أبو اسنينة، وبلال فقها من سنجل شمال رام الله.

وأصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق، خلال مواجهات ليلية مع قوات الاحتلال، في بلدة بيت أمر، قضاء الخليل.

واقتحمت قوات الاحتلال منطقة "بيت زعته" في البلدة، ما أدى لاندلاع مواجهات أصيب خلالها عدد من الفلسطينيين بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع، وقد جرى علاجهم ميدانيا.

وفي القدس، نفذت شرطة الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في مخيم شعفاط وبلدة عناتا، عرف منهم: عدي الضابط، وعمار محيسن، وعز الدين الفقيه، وأيمن علقم، وعيسى محمد علي، ويزن سلامة ونصار وأحمد الكسواني، كما تم اعتقال فتاة من منطقة راس خميس.

المصدر: عرب48