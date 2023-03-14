في يوم الجريح الفلسطيني.. حماس تطلق حملة (الوفاء لأصحاب الأوسمة)

أطلق مكتب الشهداء والجرحى والأسرى في حركة حماس حملة الوفاء لأصحاب الأوسمة، لزيارة 5000 جريح، وتأتي الحملة في إطار تعزيز صمود الجرحى الذين جادوا بدمائهم على طريق النصر والتحرير.

وشارك في الحملة وفد من قيادات وكوادر الحركة في كافة المناطق، بالإضافة للوجهاء والنخب المجتمعية، لزيارة خمسة آلاف جريح فلسطيني من كافة محافظات القطاع، وذلك ضمن فعاليات يوم الجريح الفلسطيني، الذي يُوافق 13 من آذار/ مارس من كل عام.

من جهته أكد الوفد الزائر على أن الجرحى ليسوا أرقامًا؛ فخلف كل جريح قصة أمل وألم وبطولة وفداء؛ والجرحى قضية وطنية تحتاج لجهد الكل الوطني لتحمل المسؤوليات تجاههم.

وأشار الوفد أن يوم الجريح الفلسطيني هو "يوم صنعه الأبطال في ميادين العز والشرف، مؤكداً أنهم مصدر فخر وإلهام للأجيال.

ولفت الوفد إلى أن الحملة تأتي في إطار تعزيز صمود جرحانا الذين جادوا بدمائهم وأجسادهم في كافة محطات المواجهة التي خاضها شعبنا مع المحتل الغاصب.

وأشاد الوفد بتضحيات جرحى شعبنا الفلسطيني، مؤكدًا أن الجرحى يُمثلون الشاهد الحي على بشاعة الاحتلال وانتهاكاته.

وشكرَ الجرحى قيادة حركة حماس على هذه الزيارة، مثمنين جهودهم المقدرة في دعم صمود الجرحى والوقوف بجانبهم في كل الظروف.