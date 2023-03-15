شاهد|| بالأسماء: قتلة ياسر عرفات

أزاح موقع "أيقونة الثورة" الستار عن أسماء الشخصيات المتورطة باغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات.

ونشر الموقع، مساء الأربعاء، حقائق جديدة تكشف الشخصيات التي تورطت باغتيال عرفات.

وأشار الموقع لـ3 شخصيات رئيسية متورطة في عملية اغتيال عرفات، وهم: رئيس السلطة محمود عباس، وحسين الشيخ الذي يشغل منصب أمين سر اللجنة التنفيذية، ورمزي خوري عضو تنفيذية المنظمة حاليا ورئيس مكتب عرفات سابقا.

أبرز المتهمين باغتيال عرفات: محمود عباس، حسين الشيخ، رمزي خوري

وبحسب الوثائق المنشورة، فإن عباس مسؤول عن إدخال أجهزة أسنان للمقاطعة، والتورط في انقلاب على عرفات واغتيال سياسي له، وتلفيق تهم له بدعم الإرهاب، إلى جانب تجاهل التحقيق في اغتياله وعدم تشكيل لجنة تحقيق أو توفير إمكانيات فنية ومالية وقانونية للجان التي شُكلت لاحقا تحت الضغط، إلى جانب إقصائه لشخصيات قريبة من عرفات، ورفضه تدويل ملف الاغتيال.

أمّا حسين الشيخ، فتشير الإفادات المنشورة بتورطه في اغتيال عرفات بالسم، وقتل طبيب الأسنان الخاص بعرفات سعيد درّس الطريفي وهو ابن خال حسين، والعبث في مسرح جريمة اغتياله، إلى جانب إخفاء الملف الطبي الخاص به، والتحريض على عرفات بدعم الإرهاب والتشكيك بأهليته.

وتفيد الإفادات بتورط رمزي خوري في إدخال أجهزة الأسنان للمقاطعة، وإخفاء ضرس العقل الخاص بعرفات، والتأخر في تقديم العناية الطبية لعرفات، إلى جانب اتهامات بفساد مالي.

شخصيات أمنية فاسدة قصّرت بحماية الرئيس: يوسف العبد الله، فايز حماد، سعيد أبو السعود

وتشير الإفادات لمجموعة فاسدين كانوا مكلفين بحماية عرفات ويعملون في دائرته الأولى، منهم يوسف العبد الله الذي شغل منصب مسؤول مرافقي عرفات، وتوجه له الإفادات تهم الفساد المالي والإداري، والتقصير بحماية عرفات، إلى جانب الإهمال الطبي عبر عدم الاحتفاظ بالوثائق والأوراق الخاصة بعرفات، وإخفاء مرضه، وعدم تهيئة الظروف للراحل.

وهي ذات التهم التي أشارت إليها الإفادات لكل من فايز حماد المدير العام في مكتب الرئيس سابقا، إلى جانب سعيد زهران أبو السعود مدير العلاقات العامة السابق بمكتب الرئيس، وتشير الإفادات إلى وجود علاقات مشبوهة له مع الاحتلال علاوة عن التهم السابقة.