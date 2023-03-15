السلطة تقرر المشاركة بقمة شرم الشيخ

قررت السلطة الفلسطينية المشاركة في قمة شرم الشيخ الأمنية المقررة في 19 آذار/مارس الجاري، مع (إسرائيل) بمشاركة مصرية وأردنية ورعاية أمريكية.

جاء ذلك وفق بيان صدر عن مكتب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، اليوم الأربعاء.

وذكر البيان أن "الشيخ" التقى صباح اليوم في مكتبه برام الله، الممثل الأمريكي الخاص للشؤون الفلسطينية هادي عمرو، تحضيرًا للاجتماع الخماسي في شرم الشيخ يوم الأحد القادم.

وبحسب البيان، فإن "الشيخ" ناقش مع المبعوث الأمريكي العديد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية، والعلاقات الثنائية وآخر المستجدات بعد مؤتمر "العقبة".

وفي شباط/فبراير الماضي، انعقد اجتماع خماسي في مدينة العقبة جنوب الأردن، بين الجانبين الفلسطيني و(الإسرائيلي)، وبحضور ممثلين عن الولايات المتحدة والأردن ومصر.

وخلص الاجتماع إلى إعلان اتفاق على وقف الإجراءات أحادية الجانب من الاحتلال (الإسرائيلي) لأشهر محددة، بما يشمل وقف الترويج للاستيطان، وعقد لقاء ثان في مدينة شرم الشيخ المصرية.

ومنذ مطلع 2023، تصاعدت انتهاكات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس، وأسفرت عن استشهاد 84 فلسطينيا، ارتفعت على إثرها عمليات المقاومة الفلسطينية التي أدت لمقتل 14 (إسرائيليا).