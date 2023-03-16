الفصائل: الاحتلال سيدفع ثمن جريمة الاغتيال في جنين

أكدت الرئاسة والفصائل الفلسطينية، مساء اليوم الخميس، أن الاحتلال الإسرائيلي سيدفع ثمن جريمة اغتيال الشبان في جنين، والمقاومة مستمرة حتى تحرير كامل فلسطين.

"حماس": جريمة الاغتيال لن تمر دون عقاب

من جانبها، أكدت حركة "حماس"، أن جريمة الاغتيال الجبانة لن تمر دون عقاب، والاحتلال الذي خَبر المقاومة يوقن أن ردّها قادم، وبأنّ مسيرة المقاومة ماضية حتى التحرير.

وقالت حماس في بيان وصل "الرسالة نت" إن الشعب الفلسطيني لن يَبرح الرباط في أرضه، وسيواصل الدفاع عن قدسه والمسجد الأقصى المبارك، وإنّ رجال المقاومة يعرفون طريقهم نحو أهداف الاحتلال جيداً.

"فتح": الاحتلال يسعى لتصدير أزماته الداخلية

وفي السياق، قالت حركة "فتح"، إن جريمة الاغتيال التي ارتكبها جيش الاحتلال، تأتي للتغطية على أزمات "إسرائيل" الداخلية، واستكمال مخططاتها الاستعماريّة الإحلاليّة.

وأكّدتْ، "فتح" في بيان وصل " الرسالة نت "، أن جريمة الاغتيال لن تُرهب جماهير الشعب الفلسطيني، مُحمّلة الاحتلال مسؤوليّة وتداعيات جرائمه المتواصلة.

وبيّنت "فتح" أنّ سياسة "جز العشب" التي يمارسها الاحتلال لن يكون مآلها إلّا الفشل، مؤكّدةً أنّ الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله ومقاومته حتّى انتزاع حقوقه الوطنيّة المشروعة.

"الجهاد": الاحتلال يتحمل المسؤولية كاملة

من جانبه، حمل المتحدث باسم حركة الجهاد طارق عز الدين في تصريح مقتضب وصل " الرسالة نت "، المسؤولية الكاملة في جريمة اغتيال الشبان في جنين، واصفاً العملية بـ"الجبانة".

"الشعبية": جرائم العدو لن تردع الشعب الفلسطيني ومقاومته

بدورها، أكدت الجبهة الشعبية، أن جرائم العدو لن تردع الشعب الفلسطيني ومقاومته، مشيرة إلى أن جرائم الاحتلال ما كانت لتصل إلى هذا الحد الخطير، لولا حالة العجز العربيّة والتواطؤ الدوليّ والدعم والحماية الكاملة التي توفّرها الإدارة الأمريكيّة.

وأكَّدت الشعبيّة، في بيان وصل " الرسالة نت "، أن الشعب الفلسطيني سيأخذ زمام المبادرة كما عادته ويواجه الفاشية الإسرائيلية، وترسانة العسكريّة بكل ما أوتي من قوّةٍ وإمكاناتٍ متاحة.

"الديمقراطية": اجتماع شرم الشيخ للتغطية على جرائم الاحتلال

من جانبها، قالت الجبهة الديمقراطية إن ما يخطط له الاحتلال في الاجتماع الأمني في شرم الشيخ من ترتيبات أمنية، للتغطية على جرائمه وعدوانه الهمجي على الشعب الفلسطيني، ومحاصرة المقاومة.

وأعربت الديمقراطية في بيان وصل " الرسالة نت "، عن إدانتها لجريمة اغتيال عدد من الشبان، وإصابة آخرين.

المقاومة الشعبية: الجريمة لن تكسر إرادة المقاومة

وفي السياق، أكدت حركة المقاومة الشعبية، أن جريمة اغتيال المقاومين في جنين، لن تكسر إرادة المقاومة في مواجهة العدو الإسرائيلي.

وأضافت المقاومة الشعبية في بيان وصل " الرسالة نت "، أن دماء الشهداء الطاهرة ستبقى شاهدة على إجرام العدو وفاشيته، وستكون وقودا للانتفاضة والثورة في وجه العدو الإسرائيلي حتى زواله.

ودعت إلى تصعيد المقاومة ومواصلة الاشتباك مع العدو ومستوطنيه، في كافة ساحات المواجهة على امتداد أرض فلسطين.

"المجاهدين": جريمة الاغتيال لن تذهب هدراً

من جانبها، أكدت حركة "المجاهدين" جريمة الاغتيال الجبانة للمقاومين في وسط مخيم جنين، لن تذهب هدراً، وستبقى دماء الشهداء الأبطال أيقونة النصر والتحرير.

وأضافت "المجاهدين" في بيان وصل " الرسالة نت "، أن الرد على هذا الفعل الاجرامي هو بإشعال جذوة المقاومة في كافة أنحاء فلسطين، حتى تحقيق الخلاص الشامل ودحر الاحتلال.

"الأحرار": ثمن جريمة جنين سيكون باهضاً

بدروها، أكدت حركة الأحرار، أن ثمن جريمة الاغتيال في جنين، سيكون باهضاً ومؤلماً، محملة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استمرار عدوانه.

وحيت "الأحرار" في بيان وصل " الرسالة نت "، لسواعد الأبية التي تشتبك على الدوام مع الاحتلال، داعية المقاومة لتصعيد المواجهة معه في كافة الساحات للجم عدوانه.

واغتالت قوات الاحتلال مساء اليوم الخميس أربعة فلسطينيين بينهم اثنان من قادة المقاومة، وأُصيب 23 آخرون، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين شمال الضفة الغربية.

والشهداء هم؛ يوسف صالح بركات شريم (29 عامًا)، ونضال أمين زيدان خازم (28 عامًا)، والفتى عمر محمد عوادين (16 عامًا)، ولؤي خليل الزغير (37 عامًا).

وأعقب عملية الاغتيال، اندلاع مواجهات عنيفة بين الاحتلال والفلسطينيين وسط المدينة، تخللها إطلاق الرصاص الحيّ صوب المواطنين.