22 عملاً مقاوماً في الضفة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

تصاعدت أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حيث تم تسجيل 22 عملا مقاوما، أدت لإصابة 3 مستوطنين.

ووثّق مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، 10 عمليات إطلاق نار، وتفجير 3 عبوات ناسفة، واندلاع 9 نقاط مواجهة.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في رام الله وجنين، وقلقيلية ونابلس وبيت لحم وسلفيت.

وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال على حاجز الجلمة ودوتان وقباطية في جنين، وفي مخيم بلاطة وقبر يوسف، إلى جانب مستوطنة شافي شمرون وشارع عمان والمنطقة الشرقية بنابلس.

وفيما يتعلق بالعمليات النوعية، فقد شهدت الضفة الغربية عمليات إطلاق النار على قوات الاحتلال في مخيم بلاطة وشارع عمان ومحيط قبر يوسف وحاجز شافي شمرون، وعلى طائرات الاستطلاع في البلدة القديمة وإلقاء 3 عبوات ناسفة خلال المواجهات في محيط قبر يوسف، بالإضافة إلى إطلاق النار على قوات الاحتلال خلال اقتحام جنين وبلدة قباطية وعلى حاجزي الجلمة ودوتان.