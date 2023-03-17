وفد من حماس يلتقي نائب وزير الخارجية الروسي

التقى رئيس مكتب العلاقات الدولية في حركة المقاومة الإسلامية حماس موسى أبو مرزوق، وكل من عضو المكتب السياسي للحركة عزت الرشق، وممثل الحركة لدى موسكو، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية السيد ميخائيل بوغدانوف، في مقر وزارة الخارجية الروسية بالعاصمة موسكو.

وبحث الطرفان اليوم الخميس مستجدات القضية الفلسطينية، خاصة تصاعد جرائم حكومة اليمين الصهيونية المتطرفة وقطعان المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، وما يمثلونه من تهديد لأمن واستقرار المنطقة.

وأكد وفد الحركة على حقوق شعبنا الفلسطيني، وحقّه في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي بالسبل المتاحة كافة، وأن الحكومة الصهيونية الحالية بسياساتها المتطرفة تقود حالات الانتهاكات والقتل الممنهج لأبناء شعبنا.

كما عبّر السيد بوغدانوف عن موقف بلاده الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، واستعرض الجهود التي تبذلها بلاده مع الأطراف المعنية.