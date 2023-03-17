أبو مرزوق: خيارنا تصعيد المقاومة ونرفض مؤتمر شرم الشيخ

قال رئيس مكتب العلاقات الدولية في حركة حماس وعضو المكتب السياسي الدكتور موسى أبو مرزوق إن خيارنا ومصلحتنا المباشرة هي تصعيد المقاومة في وجه الاحتلال، ونرفض مؤتمر شرم الشيخ والمؤتمرات التي تسعى إلى الهدوء.

وأوضح أبو مرزوق أن الجهات الأوروبية والأمريكية تصدر كلاما عن جرائم الاحتلال لكن لا تتخذ أي إجراءات للضغط على الكيان (الإسرائيلي) لوقف جرائمه.

وأضاف أبو مرزوق خلال تصريحات صحفية أن مشكلتنا مع التنسيق الأمني في المعلومات التي يقدمها الجانب الفلسطيني للاحتلال للأسف، مؤكدا أن الفلسطيني عليه أن ينتبه إلى أن التعاون والتنسيق مع شعبه أهم من التنسيق والتعاون مع الاحتلال.

وأفاد عضو المكتب السياسي لحركة حماس أن الفلسطينيين يساندون الأسير خضر عدنان وصموده في وجه السجان (الإسرائيلي).

وأشار أبو مرزوق إلى أن الاحتلال يشن مواجهة جديدة مع شعبنا في أراضي الداخل المحتل أساسها هدم البيوت، منوها بأن قرارات الهدم الأخيرة تشير إلى مرحلة جديدة داخل الخط الأخضر.

وحول زيارته إلى موسكو قال أبو مرزوق: "نتشاور مع الجانب الروسي بشأن المتغيرات على الصعيد الدولي لما للقضية الفلسطينية من ارتباط بها".