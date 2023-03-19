حماس: اغتيال المهندس علي الأسود في ريف دمشق جريمة صهيونية جديدة

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى جماهير شعبنا الفلسطيني الشهيد المهندس علي رمزي الأسود، الذي ارتقى صباح اليوم، في إحدى ضواحي العاصمة السورية دمشق، إثر عملية اغتيال جبانة تحمل بصمات الغدر والإرهاب الصهيوني.

وتقدمت الحركة بالتعازّي لحركة الجهاد الإسلامي وعائلة الشهيد وذويه.

وأكدت أنَّ ارتقاء الشهيد الأسود اليوم، يدلّل مجدداً على ترابط وتلاحم قوى شعبنا المقاومة في الميدان والإعداد لمواجهة الاحتلال وعدوانه المتصاعد، وعلى امتزاج الدم الفلسطيني والعربي فداء للأرض والثوابت والمقدسات.

وأكدت أنَّ كل جرائم الكيان الصهيوني لن تثني شعبنا عن مواصلة طريق المقاومة الشاملة، حتى دحر الاحتلال وتحقيق تطلعات شعبنا في التحرير والعودة.