حماس تدين الاعتداء على كنيسة الجثمانية بالقدس

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بأشدّ العبارات إقدام مستوطنين اثنين، صباح الأحد، بالاعتداء على كنيسة "الجثمانية" في مدينة القدس وتحطيم محتوياتها.

وحمّلت حركة "حماس" في تصريح لها، الاحتلال وحكومته "الفاشية" المسؤولية الكاملة عن جرائم مستوطنيه.

وأكدت أن "هذه الاعتداءات المتكرّرة والممنهجة التي تستهدف مقدساتنا الإسلامية والمسيحية محاولات يائسة لن تفلح في تهويد المدينة المقدسة ومعالمها التاريخية".

وجددت "حماس"، دعوة المجتمع الدولي وكل المؤسسات المعنية بضرورة التحرك الجاد لوقف هذه الاعتداءات العنصرية المتصاعدة وتجريمها.

وصباح اليوم، حاول مستوطنان الاعتداء على كنيسة قبر العذراء مريم "الجثمانية" في مدينة القدس المحتلة.

وقالت محافظة القدس، إن اثنين من المستوطنين اقتحما الكنيسة وحاولا تخريب محتوياتها، إلا أن المواطن حمزة عجاج تصدى لهما، وتم إلقاء القبض على أحدهما، ولاذ الآخر بالفرار من المكان.

يذكر أن هذا الاعتداء الخامس، الذي تتعرض له اماكن عبادة مسيحية في القدس من قبل متطرفين يهود، منذ بداية العام الجاري.