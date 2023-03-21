البعث الأردني: الاحتلال يحصل على أكسجين من دول عربية

قال فؤاد دبور رئيس حزب البعث الأردني، إن ما جرى في العقبة وشرم الشيخ صبّ بشكل مباشر في مصلحة الكيان، "وكانت أولى ثمار حصاده المرّ تصريحات سموتريتش".

وأضاف دبور لـ"الرسالة نت": "الاحتلال ميّت؛ لكنه يحصل على الأكسجين من بعض الدول العربية، على غرار ما جرى في العقبة وشرم الشيخ".

واستغرب أن تكون السلطة واحدة من هذه الأدوات التي توفر ضمان إدامة الحياة لهذا الكيان.

وأكّد دبور أن هذه المواقف تشجع الاحتلال على مواقفه المتطرفة أكثر فأكثر، وتدفعه للاستخفاف بالعرب بدلا من أن يحسب لهم حسابا.

ودعا إلى ضرورة التوقف عن التهافت تجاه إرضاء الاحتلال؛ "فكل هذه الطرق لن تشبع غريزة الاحتلال في نهب وسلب الأراضي العربية".