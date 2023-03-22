هبة الكرامة: السجن 12 شهرًا على الشاب صلاح قمبز من عكا

فرضت محكمة الاحتلال في حيفا، يوم أمس الثلاثاء، حكما بالسجن لمدة 12 شهرا على الشاب صلاح قمبز (19 عاما) من مدينة عكا، وذلك على خلفية أحداث هبة الكرامة التي اندلعت إبان معركة سيف القدس في أيار/ مايو 2021.

وجاء قرار الحكم على الشاب قمبز المعتقل منذ شهر تموز/ يوليو 2022، بعدما نسبت إليه عدة تهم من بينها إلقاء حجارة على عناصر الشرطة خلال أحداث هبة الكرامة.

وقال المحامي الموكل بالدفاع عن قمبز، محمد حاج، إن "قرار المحكمة جاء بعد اتهام موكلي بإلقاء حجارة وتحطيم كاميرا بالإضافة إلى عدة تهم أخرى في البلدة القديمة بعكا خلال أحداث هبة الكرامة".