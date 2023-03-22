داغي للرسالة: العالم الإسلامي في اختبار تاريخي مما يحدث بالأقصى

أكّد الأمين العام لاتحاد علماء المسلمين د. علي القرة داغي، أن ما يحدث في الأقصى "من عربدة وفلتان واستفزاز من الاحتلال وجماعاته الاستيطانية في الأقصى، يشكّل اختبارا تاريخيا لشعوب الأمة العربية والإسلامية".

وقال داغي لـ"الرسالة نت": إنّ "هذه الدعوات الدامية هي محاولة (إسرائيلية) مستميتة لفرض الوقائع التهويدية الأخيرة في الأقصى وصولا لهدمه وإقامة هيكلهم المزعوم".

وذكر أن هدم الأقصى بات المطلب الأكثر وضوحا لدى هذه الجماعات المؤيدة من حكومتها العداونية التي تستغل بدورها الضعف العربي؛ بل وتواطؤ بعض الأطراف العربية معها ضد القضية الفلسطينية.

وأشار داغي إلى أن الصمت الرسمي لم يكن الأخطر؛ بل تتمثل الخطورة في ضعف الأداء الشعبي والنخبوي تجاه رفض ما يحدث في الأقصى، "اليوم الأمة مطالبة بوقفة تاريخية ستسجلها الأجيال جيلا يتلوه جيل".

وأكّد أن الأقصى يشعر بـ"اليتم" أمام شبه تخلٍّ عنه وعن شعبه وقضيته، "الجميع اليوم متهم ولا براءة لأحد يعكف عن نصرة المسجد الأقصى".

ودعا الأمين العام لاتحاد العلماء المسلمين، إلى برنامج عمل حقيقي تنخرط فيه مختلف شعوب الأمة بنخبها المختلفة، مجددا دعوته لضرورة تحييد كل الخلافات اليوم أمام قضية الأقصى وما يتعرض له من عدوان مصيري.

وفي السياق، حثّ داغي على ضرورة عقد قمة عاجلة للرؤساء العرب تحت عنوان نصرة القدس، تتبنى في أولى أولوياتها إنهاء مسيرة التطبيع مع الكيان واعتبارها كأنها لم تكن.

ونبّه إلى أن التطبيع الذي قام به البعض شكّل غطاءً سياسيا للاحتلال يمارس عبره كل الموبقات بحق المدينة المقدسة، وفقا لتعبيره.

وذكر أنّ التطبيع شكّل طعنة حقيقية بحق القضية الفلسطينية وفي القلب منها قضية القدس.

وجدّد داغي دعوته إلى ضرورة تشكيل حلف عربي وإسلامي حقيقي قادر على أن يدافع عن القضية الفلسطينية.