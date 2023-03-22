بعد الإساءة للأردن.. وزيرة (إسرائيلية) تهاجم الإمارات

هاجمت وزير النقل والمواصلات (الإسرائيلية) "ميري ريجيف"، اليوم الأربعاء، دولة الإمارات العربية المتحدة، وقالت: "أنا لا أحب دبي؛ لكن ما بنوه رائع".

وأضافت "ريجيف" في تصريحات لها اليوم، في مؤتمر "أراضي (إسرائيل)" المنعقد في تل أبيب: "أنا كنت في دبي، ولن أعود إلى هناك"، على الرغم من ثنائها على نظام المواصلات الإماراتي.

تصريحات الوزيرة "ريجيف" تأتي بعد أيام على تصريحات أدلى بها وزير المالية (الإسرائيلي) "بتسلئيل سموتريتش"، اعتبر خلالها أن الأردن جزء من دولة (إسرائيل).

وفي تصريحات سابقة له، صرّح "سموتريتش" بأنه يجب محو قرية حوّارة جنوبي نابلس، وهي التصريحات التي لاقت ردود فعل عربية وعالمية.