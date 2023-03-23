حماس تنعى الشهيد أبو خديجة وتؤكد أن اغتيال المقاومين لن يوقف ثورتنا

نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى جماهير شعبنا الفلسطيني المرابط الشهيد المجاهد: أمير عماد أبو خديجة (25 عامًا)، الذي مضى في درب الجهاد والمقاومة وارتقى بنيران قوات الاحتلال خلال اشتباك مسلح صباح اليوم، في عزبة شوفة قضاء طولكرم.

وأكدت حركة حماس في تصريح صحفي اليوم الخميس، أنّ استهداف الاحتلال لمقاومينا الأبطال لن يوقف مسيرة المقاومة، ولن يخيف شعبنا الذي نشدّ على يده ويد شبابنا الثائر، داعية لمواصلة ثورتنا المجيدة باستهداف قوات الاحتلال الفاشي، وبمواصلة الرباط في المسجد الأقصى المبارك، دفاعاً عنه وحمايته من مخططات الاحتلال ومستوطنيه.

واستشهد قائد كتيبة الرد السريع في طولكرم المقاوم أمير عماد أبو خديجة في عزبة شوفة جنوب شرق طولكرم، وذلك بعد محاصرة أحد المنازل في العزبة في أول أيام شهر رمضان المبارك.

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد الشاب أمير عماد أبو خديجة (25 عاماً) برصاص قوات الاحتلال (الإسرائيلي) خلال محاصرة منزله في عزبة شوفة جنوب شرق محافظة طولكرم، صباح اليوم.