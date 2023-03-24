هتافات مقدسية للقائد محمد الضيف بعد صلاتي الفجر والجمعة بالأقصى

انطلقت هتافات مقدسية اليوم الجمعة، مؤيدة لقائد أركان المقاومة محمد الضيف، وذلك عقب أداء صلاتي الفجر والجمعة في باحات المسجد الأقصى المبارك.

وهتف المصلون عقب أدائهم صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان في الأقصى، للقائد محمد الضيف، قائلين: "حط السيف قبال السيف واحنا رجال محمد ضيف".

وعقب أداء المصلين لصلاة الفجر بالأقصى، رددوا أيضاً نفس الهتافات لقائد أركان المقاومة محمد الضيف، وذلك بعد خروجهم من باب الأسباط.

يشار إلى أن نحو مئة ألف مصلي أدوا صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان في الأقصى، رغم الانتشار المكثف لجيش الاحتلال منذ ساعات الصباح، والحواجز العسكرية التي عرقلت وصول المصلين للمسجد.

ووضعت سلطات الاحتلال تعزيزات عسكرية مكونة من ألفي عنصر وسريتي احتياط خاصة، وتمركزت في البلدة القديمة بالقدس المحتلة وفي محيط المسجد الأقصى.



وعرقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي وصول آلاف الفلسطينيين من أهالي الضفة الغربية إلى مدينة القدس؛ لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، فيما احتجزت مئات المواطنين من الرجال والنساء على الحواجز العسكرية بين الضفة الغربية ومدينة القدس.

وتتواصل الدعوات للحشد في المسجد الأقصى المبارك وشد الرحال إليه في شهر رمضان المبارك، من خلال إحياء صلاة التراويح فيه والإفطار في باحاته، لإفشال مخططات الاحتلال ومستوطنيه في المسجد.

كما أطلق مقدسيون دعوات للمشاركة في حملة “سنُفطر بالقدس”؛ لحثّ الفلسطينيين للإفطار في المسجد الأقصى والأزقة المحيطة به، خلال شهر رمضان.

وتهدف الحملة لتكثيف التواجد في أزقة القدس خلال الشهر الكريم، وإعمار المسجد بالمصلين والمرابطين، في إطار إثبات الحق الفلسطيني بالمدينة وكل مقدساتها.