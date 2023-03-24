حماس تحيي جماهير شعبنا المحتشدين بالأقصى والإبراهيمي

حيت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" جماهير شعبنا الفلسطيني المرابط الذين شدّوا الرحال واحتشدوا بأعداد غفيرة، في أوّل جمعة من شهر رمضان المبارك، للصلاة في المسجد الأقصى في القدس وفي المسجد الإبراهيمي في مدينة خليل الرحمن رغم القيود الكبيرة التي فرضتها سلطات الاحتلال الفاشي للحيلولة دون وصولهم للأماكن المقدسة.

وعبرت الحركة في تصريح صحفي عن الفخر والاعتزاز بجماهير شعبنا الفلسطيني التي أظهرت عمق حبّها للقدس والأقصى والتزامها الدفاع عنه وعن كافة الأماكن المقدسة.

ودعت الحركة جماهير شعبنا إلى مزيد من الرباط والاعتكاف في المسجد الأقصى طوال ليالي شهر رمضان المبارك، ولشد الرحال إليه إحياءً لشعائرنا الإسلامية، ودفاعاً عن مسرى نبينا الأكرم وحمايته من انتهاكات الاحتلال الفاشي واعتداءات مستوطنيه المتطرفين.