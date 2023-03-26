الشعبية تتبنى عملية بلدة حوارة جنوب نابلس

أعلنت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مساء السبت،ـ مسؤوليتها عن عملية إطلاق النار في حوارة بعد استهداف حاجز لجنود الاحتلال على الطريق الرئيس في البلدة جنوب نابلس.

ووجهت الكتائب في بيان لها، الدعوة لكل أبناء الشعب الفلسطيني وقواه الحية للتوحد ورص الصفوف في جبهة المقاومة الفلسطينية، كإطار جبهوي ميداني مقاوم. كما جاء في نصه.

وقالت: "لتكن المقاومة مهمة وطنيّة راهنة لكل أبناء الشعب الفلسطيني وفصائله ضد الاحتلال ومستوطنيه، لنكن يدًا بيد وكتفًا بكتف لخوض المواجهة الشاملة على مساحة الوطن حتى تحقيق أهداف شعبنا في الحرية والاستقلال". بحسب نص بيانها.

وباركت فصائل فلسطينية منها "حماس" و "الجهاد الإسلامي"، وغيرها، العملية التي وقعت في البلدة الواقعة جنوب نابلس، وهي العملية الثالثة في غضون شهر.

وأصيب في العملية جنديين أحدهما بجروح خطيرة.