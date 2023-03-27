فعاليات طلابية بولاية إنديانا لدعم القضية الفلسطينية

تستضيف مجموعة أصوات طلابية من أجل فلسطين (SVP) العاملة في بولاية إنديانا، مقهى ثقافيًا فلسطينيًا وعرضًا وثائقيًا وحديثًا للناشطة ليزلي ويليامز، إضافة لجمع تبرعات مشترك، وذلك منذ اليوم الاثنين حتى الخميس.

وقالت المجموعة إن هذه الفعاليات تُعرف تقليديًا في جميع أنحاء العالم باسم أسبوع الفصل العنصري (الإسرائيلي) (IAW)، إذ بدأ العمل بها عام 2005 في جامعة تورنتو من خلال حركة المقاطعة.

بدوره، قال "ثانه نجوين"، وهو أحد قادة أصوات الطلاب من أجل فلسطين، إن ابتكار استخدام اسم "أسبوع التحرير الفلسطيني" جاء في محاكاة لأسبوع الفصل العنصري.