الهندي يدعو أهلنا في الضفة والداخل المحتل لشد الرحال للأقصى

دعا عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" سهيل الهندي أهلنا بالضفة المحتلة والداخل المحتل إلى شد الرحال للمسجد الأقصى لحمايته من مخططات الاحتلال.

وقال الهندي خلال وقفة جماهيرية بغزة نصرة للمسجد الأقصى ودعما للضفة المحتلة: "إن المعتكفين تصدوا لمخططات الاحتلال الصهيوني في المسجد الأقصى المبارك".

وأكد الهندي أن العدو المجرم لا يفهم إلا لغة البارود والنار، مشددا على أن غزة سند وعون وترقب الأحداث لحظة بلحظة، ونذكر الاحتلال بسيف القدس.

وحذر المجتمع الدولي من أن سلوك الاحتلال سيحول الصراع إلى صراع ديني.

وبشأن الأسرى في سجون الاحتلال، أكد الهندي أن حرية أسرانا قريبة، مردفا "المقاومة وعلى رأسها كتائب القسام إذا وعدت أوفت".