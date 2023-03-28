عشرات المستوطنين بقيادة (غليك) يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك، اليوم الثلاثا،ء تحت حماية قوات الاحتلال.

ونفذ المستوطنون الذين اقتحموا "الأقصى" يرافقهم عضو الكنيست السابق المتطرف أيهودا غليك، جولات استفزازية وأدوا طقوساً تلمودية في باحاته، واستمعوا إلى شرح حول الهيكل المزعوم.

ونشرت شرطة الاحتلال عناصرها ووحداتها الخاصة منذ الصباح في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين، وواصلت التضييق على دخول المصلين، كما منعت المصلين من الاعتكاف في المسجد وعرقلت دخولهم فجراً.

وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في القدس القديمة وعند أبواب المسجد الأقصى، واحتجزت بطاقات هويات الشبان الذين يدخلون لأداء الصلاة لإجبارهم على الخروج من المسجد في أعقاب صلاة الفجر.

يتبع ..