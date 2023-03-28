تركي الفيصل: السعودية اتخذت موقفا حازما ضد (إسرائيل) منذ عقود

أكد الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، أن المملكة اتخذت موقفا حازما ضد (إسرائيل) منذ عقود.

وقال الأمير الذي شغل سابقا منصب رئيس الاستخبارات السعودية، في لقاء مع قناة "الإخبارية"، الاثنين: "الملك فيصل بن عبدالعزيز، بعد حرب 1967، والتي نتج عنها استيلاء (إسرائيل) على أراض من مصر وسوريا والأردن، قدم الدعم اللازم لهذه الدول".

وأوضح أن "هذا الدعم جاء لكي لا تقبل الدول بهذا الأمر الواقع؛ بل تكون لنفسها إمكانيات لردع هذا العدوان (الإسرائيلي) على الدول العربية".

وأضاف الفيصل: "شهدت العلاقات بين المملكة ومصر وسوريا والأردن نشاطًا كبيرًا من خلال زيارة المندوبين وأيضًا زيارات رسمية للملك فيصل لهذه الدول واستقبال رؤسائهم بالمملكة؛ من أجل التنسيق لإيجاد موقف عربي موحد لمواجهة هذا العدوان (الإسرائيلي)".

يذكر أن السعودية أكدت في أكثر من مرة أنها لن تطّبع علاقاتها مع (إسرائيل) طالما لم ُتحل القضية الفلسطينية.

يأتي ذلك في ظل محاولات (إسرائيلية) حثيثة للتطبيع مع الرياض.

ووقعت (إسرائيل)، في 2020، اتفاقيات لتطبيع العلاقات مع 4 دول عربية هي الإمارات والبحرين والمغرب والسودان.

ومن أصل 22 دولة عربية، ترتبط تلك الدول الأربعة ومصر والأردن بعلاقات رسمية معلنة مع (إسرائيل).

المصدر | الخليج الجديد + متابعات