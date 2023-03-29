السعودية تدين اقتحام المستوطنين باحات (الأقصى)

أدانت المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الثلاثاء، اقتحام المستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية قوات الاحتلال.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان، عن إدانة ورفض المملكة للاقتحام السافر الذي نفذه مستوطنون لباحات المسجد الأقصى الشريف، وسط حماية قوات الاحتلال.

وأكدت أن هذه الممارسات تقوّض جهود السلام وتتعارض مع المبادئ والأعراف الدولية في احترام المقدسات الدينية.

يُذكر أنّ أوساطًا دولية وعربية تخشى من تصعيدٍ (إسرائيلي) خلال فترة رمضان قد يُفجّر الأوضاع الميدانية في كافة الأراضي الفلسطينية، في ظل دعوات جماعات يمينية متطرفة لتصعيد الاقتحامات خلاله للمسجد الأقصى، الذي يشهد تواجدًا بعشرات آلاف المصلين يوميا.

‎وجدّدت "الخارجية السعودية" التأكيد على موقف المملكة الراسخ في دعم جميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال والوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يمكّن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس.