عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى ودعوات للحشد والرباط فيه

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال.

وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها بحق الفلسطينيين في القدس، حيث فتشت الشبان المقدسيين عند باب حطة، أثناء دخولهم لأداء صلاة الفجر بالأقصى.

وكانت شرطة الاحتلال قد قررت زيادة ساعات اقتحام المستوطنين الصباحية للمسجد الأقصى نصف ساعة منذ الأحد الماضي، حيث تنتهي في الساعة الـ 11:30 بدلاً من الـ 11:00.

وتتواصل الدعوات للحشد والرباط في المسجد الأقصى، لحمايته من مخططات الاحتلال ومستوطنيه، لاسيما في شهر رمضان.

وأكد مختصون على أن الاحتلال الإسرائيلي يشن حربا دينية على المسجد الأقصى المبارك، بهدف السيطرة عليه، والرباط والحشد المستمر في باحاته هو السبيل لإفشال مخططاته.