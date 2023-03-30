جنين: إصابات باشتباكات مع الاحتلال في قباطية

أصيب 3 شبان بالرصاص الحي وآخرون باختناق فجر اليوم الخميس، خلال مواجهات واشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال (الإسرائيلي) خلال اقتحام بلدة قباطية جنوب مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية ونشرت قناصة في عدة أماكن في البلدة، فيما قامت مجموعة من الشبان باستهداف قوات الاحتلال بعبوات محلية الصنع.

واندلعت اشتباكات بين مجموعات مسلحة من الشبان الذين تصدوا لقوات الاحتلال، حيث استمرت الاشتباكات قرابة 3 ساعات، وانسحبت القوات بعد اعتقالها الأسير المحرر محمود زياد نزال في اقتحام منزله.

وأعلنت سرايا القدس - مجموعات قباطية في بيان لها، عن تصدي مقاوميها للاقتحام، قائلة إن "المقاومين خاضوا اشتباكات مسلحة أثناء تصديها لقوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة قباطية في أكثر من محور".

وقالت (القناة 12 الإسرائيلية) إن "تبادلا لإطلاق النار وقع بين مسلحين فلسطينيين وقوات الجيش في بلدة قباطية".

وأصيب 3 شبان خلال المواجهات والاشتباكات التي اندلعت في قباطية، فيما أعلن مستشفى ابن سينا التخصصي في جنين، وصول إصابة بالفخذ للمستشفى جراء اقتحام قوات الاحتلال لقباطية.