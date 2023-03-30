البرلمان العربي يؤكد موقفه الداعم لحقوق شعبنا المشروعة

أكد البرلمان العربي، موقفه الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ودعمه المطلق لنضاله العادل من أجل استعادة حقوقه الوطنية المشروعة.

وجدد البرلمان في بيان، بمناسبة الذكرى الـ47 ليوم الأرض، تضامنه مع شعبنا في دفاعه عن أرضه وتاريخه ومقدساته وهويته الوطنية.

وأكد ضرورة العمل على تحقيق السلام وفق القرارات الأممية ومبادرة السلام العربية القائمة على رؤية حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وقال إن إحياء ذكرى يوم الأرض هذا العام، يأتي في ظل تصعيد خطير ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس منذ تولي حكومة اليمين المتطرفة الحكم مع مطلع العام الجاري، وفرضها خطة جديدة بمزيدٍ من سياسة التهجير القسري للفلسطينيين، وتسريع وتيرة بناء المستوطنات غير القانونية وسرقة الأراضي.

وأضاف أن هذه الذكرى تأتي أيضًا في ظل تصعيد غير مسبوق لاعتداءات ميليشيات المستوطنين ضد الفلسطينيين بحماية من قوات الاحتلال، والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك، وخاصة في شهر رمضان، في استفزاز لمشاعر الفلسطينيين والمسلمين، ما يهدد بتفجر الأوضاع في المنطقة بشكل لن يستطيع أحد السيطرة عليه.

ودعا البرلمان، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والتحرك لاتخاذ خطوات جادة لإنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس، والعمل على توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، وتفعيل عملية التسوية.

وطالب بوقف كافة الانتهاكات والإجراءات (الإسرائيلية) الاستفزازية الأحادية الجانب، والاقتحامات المتكررة للأقصى، والمدن الفلسطينية.