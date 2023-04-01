فصائل: عملية الخليل رد طبيعي على جرائم الاحتلال

باركت فصائل عملية الدهس التي وقعت مساء اليوم، في بيت أمر شمال الخليل والتي استهدفت جنود الاحتلال، ونفذها الشهيد محمد رائد نايف برادعية "24 عاما" من بلدة صوريف.

رفض سياسة التنسيق الأمني

ونعت حركة "حماس" إلى شعبنا الفلسطيني الشهيد الثائر محمد برادعية من منتسبي الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية الذي نفذ عملية الدهس البطولية في بيت أمر قضاء الخليل.

وأشار المتحدث باسم الحركة د. عبد اللطيف القانوع أن الشهيد برادعية رفض سياسة التنسيق الأمني مع الاحتلال ملبيا نداء الأقصى للدفاع عن شعبنا ومقدساتنا.

ونوه بأن الانتصار للمسجد الأقصى والدفاع عن شعبنا ومقدساتنا يقع على عاتق كل مكونات شعبنا بما فيها أبناء الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية للانخراط في ثورة شعبنا لمواجهة حكومة الاحتلال الفاشية.

الاحتلال لا يفهم إلا لغة القهوة

وقالت حركة الأحرار: "إن عملية الدهس التي نفذها البطل أحد أفراد جهاز الأمن الوطني "محمد برادعية" شمال الخليل تمثل أحد صور البطولة والاقدام لدى أبناء شعبنا والشرفاء في الأجهزة الأمنية الرافضين لسياسة التنسيق الأمني مع الاحتلال

وأكدت أن الاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة وهذا يفرض علينا جميعا كفصائل وقوى ومكونات شعبنا مع الشرفاء الأطهار في الأجهزة الأمنية الوقوف صفا واحدا في وجه الاحتلال

وبينت حركة المجاهدين الفلسطينية أن هذه العملية تؤكد أن الخلاص من الاحتلال ولجم عدوانه المتواصل على شعبنا يكون بتصاعد المقاومة والعمليات البطولية في كافة الميادين.

ودعت الشرفاء من أبناء الأجهزة الأمنية في الضفة إلى السير على درب رفاقهم الشهداء والمبادرة بالاشتباك مع المحتل حمايةً لأبناء شعبنا وثأراً لدماء مقاوميه.

العملية رد طبيعي على جرائم الاحتلال

بدوره قال المتحدث باسم الحركة طارق عزالدين، إن هذه العملية هي رد طبيعي وأولي على جريمة إعدام الشهيد محمد العصيبي وعلى اقتحامات الأقصى المبارك".

وأوضح أن جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا في الضفة والقدس واقتحامات قطعان المستوطنين للمسجد الاقصى المبارك لن تمر دون رد؛ فالمقاومة ستبقى للاحتلال بالمرصاد.

وشدد على أن كل محاولات الاحتلال لفرض واقع جديد بالقدس وفي الأقصى ستفشل تحت ضربات المقاومة الفلسطينية في كل مكان.

العملية انتصارًا لدماء الشهداء

كما وعبّرت الجبهةُ الشعبيّةُ لتحرير فلسطين عن فخرها الشديد بعمليّة الخليل، مؤكّدةً أنّ هذه العمليّة انتصارٌ لدماء شهداء شعبنا، خاصّةً الشهيد محمد العصيبي الذي أعدمته شرطة الاحتلال، أمس، بدمٍ باردٍ بالقرب من باب السلسلة عند المسجد الأقصى المبارك.

وقالت الجبهةُ إنّ هذه العمليّة تثبتُ من جديدٍ أنه مهما تصاعدت جرائم الاحتلال الصهيوني وقطعان المستوطنين ضد شعبنا، فإنّها لن تمرَّ دون عقاب، وستجد لها رادعًا وردًّا فلسطينيًّا.

وأصيب ثلاثة مستوطنين، مساء السبت، بعملية دهس قرب بلدة بيت أمر شمالي الخليل أدت إلى إصابة 3 اسرائيليين بينهم اثنان بجراح خطيرة.