حماس تنعى شهيدي نابلس وتدعو لتصعيد الاشتباك

نعت حركة حماس إلى جماهير شعبنا الفلسطيني الشهيد محمد ناصر سعيد والشهيد محمد أبو بكر جنيدي اللذين ارتقيا بنيران قوات الاحتلال في اشتباك مسلح خلال اقتحام مدينة نابلس صباح اليوم الإثنين.

وقالت الحركة في بيان لها، إنه باستشهاد سعيد وجنيدي يرتفع عدد شهداء فلسطين منذ بداية العام إلى 95 شهيدًا، في تصعيد واضح لسياسة القتل والاغتيال الإجرامية.

وأكدت أن تصعيد جرائم الاحتلال والاستخفاف بالدم الفلسطيني يستدعي تصعيد الاشتباك مع قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين.

وأضافت: "لا سبيل للجم الاحتلال إلا بالمقاومة، وإنّ شبابنا الثائر متجهزون للرد على الجريمة ومتأهبون للدفاع عن أهلنا ومسجدنا الأقصى في ظل العدوان المتواصل الذي تقوده قوات الاحتلال وجماعات المستوطنين الإرهابية بحماية وتحريض مباشر وعلني من حكومتهم المتطرفة"..