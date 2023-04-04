الشيخ صبري (للرسالة): الاعتكاف بالأقصى واجب شرعي ‏

أكد خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، إن شد الرحال للمسجد الأقصى والاعتكاف ‏فيه واجب شرعي ملزم لمن استطاع الوصول إليه من أهل فلسطين، "خاصة الليلة والأيام القادمة؛ ‏لأن الأقصى في خطر حقيقي".‏

وقال صبري لـ(الرسالة نت): "طالما الأقصى في خطر، فالرباط فيه أوجب، والتهاون فيه يوقع في ‏المحظور".‏

وأوضح أن دعوات ذبح القرابين، وسماح المستوطنين بذلك، مؤشر عدواني جديد لمخططات ‏خطيرة تقوم بها الجماعات المتطرفة تجاه الأقصى.‏

وأضاف صبري: "هذه الجماعات تجاوزت حدودها، وبدأت بالمطالبة باقتحام الأقصى من جميع ‏الأبواب؛ لتأكيد سيطرتها عليه.‏

وشدد على أن أهل القدس لن يسمحوا للاحتلال بالاستفراد بالأقصى وتقديم القرابين، قائلا: "لن ‏نتنازل عن حقنا الشرعي الذي أقره الله لنا في المسجد الأقصى المبارك".‏

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال حولت ساحات الأقصى لمكان مواجهة واشتباكات دامية، في ظل ‏العدوان اليومي على المصلين ومداهمة قواته للمسجد.‏

وأكد أن سلطات الاحتلال طوقت كل الأجواء لصالح عملية التصعيد في رمضان، بما رافقها من ‏إغلاق للبوابات وتركيب للحواجز وإبعاد للمرابطين، ومنع دخول عدد كبير من المصلين.‏

ولفت إلى أن إجراءات الاحتلال تعني أن الاحتلال يهدف للتصعيد ولا يريد التهدئة، ويستفز ‏الصائمين لينغض عليهم عباداتهم".‏