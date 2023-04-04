بحر يحذر من مخطط الاحتلال ذبح قرابين في الأقصى

قال أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة، إن شعبنا الفلسطيني وقواه الحية وفصائله المقاومة، تراقب عن كثب دعوات جماعات الهيكل المزعوم باقتحام المسجد الأقصى المبارك وذبح القرابين بمناسبة ما يسمى "عيد الفصح اليهودي".

وحذر بحر في تصريح له، اليوم الثلاثاء، من مخطط المتطرفين الصهاينة، بدعم حكومة الاحتلال الفاشية لذبح قرابين في باحات الأقصى المبارك، وإن تمادي الاحتلال سيؤدي حتمًا لانفجار الأوضاع في المنطقة برمتها.

وحمّل حكومة الاحتلال الفاشية تداعيات ما قد ينتج عن إصرار المتطرفين من جماعات الهيكل المزعوم على اقتحام الأقصى وذبح القرابين، لما يشكله من تعدٍ سافرٍ لمشاعر المسلمين ومقدساتهم.

و دعا أبناء شعبنا الفلسطيني في الداخل المحتل والضفة الغربية لتكثيف التواجد والرباط في الأقصى المبارك، وقطع الطرق على المتطرفين وحكومتهم لتنفيذ طقوسهم المزعومة.