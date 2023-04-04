العدوان على الأقصى.. 200 إصابة بالقدس وصواريخ من غزة

اقتحمت قوات الاحتلال بعد منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء، المسجد القبلي في المسجد الأقصى واعتدت على المصلّين المعتكفين في المسجد لإفراغه، وتم تسجيل إصابات متفاوتة بين خطيرة ومتوسطة وطفيفة.

وأشار الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان صدر عنه إلى أن "عددا من الإصابات في المسجد الأقصى وسيارات الإسعاف التابعة لنا تتوجه للمسجد الأقصى".

وأوضح ناشطون مقدسيون أن الاحتلال يمنع الإسعاف الفلسطيني من دخول المسجد الأقصى لتقديم العلاج للمصابين.

وقال نائب مدير عام الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، ناجح بكيرات، بتصريح للتلفزيون العربي إن هناك "أكثر من 200 مصاب جراء اعتداءات الاحتلال في المسجد الأقصى".

وفي محيط وخارج أسوار المسجد الأقصى، قال الهلال الأحمر في القدس إثر المواجهات مع قوات الاحتلال إنه "تم تسجيل 7 إصابات وتم نقل إصابتين للمستشفى، والإصابات بالمطاط والاعتداء بالضرب".

وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني إنه لا يتواجد أي طاقم مسعفين داخل المسجد الأقصى.

وناشد المتواجدون داخل المسجد الأقصى بوصول طواقم الإسعاف إلى داخل باحات المسجد لتقديم العلاج لعدد من الإصابات الخطيرة إثر قمع الاحتلال للمصلين في المسجد.

وأظهرت مقاطع فيديو مصوّرة من داخل المسجد القبلي عناصر شرطة الاحتلال وهم يعتدون على المعتكفين النساء والشبان داخل المسجد بالهراوات بعد أن أطلقوا قنابل الصوت والغاز داخل المسجد.

واعتقلت قوات الاحتلال عددا من الشبان المتواجدين في المسجد القبلي، فيما أشار محامون إلى أن عدد المعتقلين قد وصل إلى 200.

وتوافد عشرات المقدسيين من القدس المحتلة إلى نحو محيط البلدة القديمة للتعبير عن غضبهم واحتجاجهم على عدوانية الاحتلال في المسجد الأقصى.

وانطلقت، بعد انتصاف ليل الثلاثاء - الأربعاء، مظاهرة احتجاجية ومسيرة مركبات في مدينة أم الفحم، إثر اعتداء الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك والمرابطين فيه، بمشاركة العشرات من الشبان في المدينة.

ودوت صافرات الإنذار في منطقة مستوطنات ما يسمى بغلاف غزّة، وقال مستوطنون إن دوي انفجارات قوية سُمعت. ووفقا للمشاهد الموثّقة فإن بضعة صواريخ أُطلقت من قطاع غزّة نحو المستوطنات المحاذية للقطاع المحاصر حاولت صواريخ القبة الحديدية التصدي لها، وذلك بعد ساعات قليلة على اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى والاعتداء على المعتكفين فيه.

وبفارق 20 دقيقة على الأكثر، دوت صافرات الإنذار مرة أخرى بمحيط غلاف غزة الشمالي، إثر إطلاق صاروخين على الأقل من قطاع غزة.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال في بيان أنه "تم رصد 9 قذائف صاروخية، أسقطت القبة الحديدية 4 منها و4 سقطت في مناطق مفتوحة".

وأعلنت بلدية "سديروت" في بيان إن قذيفة صاروخية أصابت مصنعا في المنطقة الصناعية وتسبب بأضرار مادية خفيفة.

المصدر: وكالات