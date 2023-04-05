أنصار الله في اليمن تدين الاعتداء على الأقصى

أدان المكتب السياسي لأنصار الله في اليمن، بشدة ما يقوم به الكيان الصهيوني من جرائم وحشية بحق الشعب الفلسطيني وما يقوم به من اقتحامات وتدنيس للمسجد الأقصى وارتكاب جرائم وحشية بحق المصلين والمعتكفين داخل المسجد الأقصى والذي تسبب في جرح واختطاف العشرات من الفلسطينيين.

وأكد المكتب السياسي لأنصار الله عبر بيان صحفي، أن هذه الجرائم الصهيونية ما كان لها أن تحصل لولا تواطؤ الأنظمة العربية وصمت المجتمع الدولي.

وأشاد بصمود واستبسال الشعب الفلسطيني الذي يواجه التصعيد والغطرسة الصهيونية بكل إيمان وصبر وشجاعة رغم ما يمتلكه العدو الصهيوني من أسلحة.

وأكد على وقوفهم إلى جانب المقاومة الفلسطينية، داعيا الشعوب الأمة العربية والاسلامية إلى الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعمه ومساندته في مواجهته لهذا الكيان الغاشم.