بحر: ضرورة عزل الاحتلال وإنهاء التطبيع معه

استنكر أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الجريمة التي ارتكبها الاحتلال وعصاباته بحق المسجد الأقصى والمصلين فيه سترتد عليه وتعجل من لحظة زواله، ولن تفلح في ثني شعبنا للذود عن مقدساته بكل ما أوتي من قوة.

وذكر بحر في تصريح صحافي أن المطلوب من العالم اليوم الخروج من دائرة الاستنكار إلى اتخاذ خطوات عملية وفورية في اتجاه محاسبة الاحتلال وعزله وإعلان إنهاء التطبيع معه ودعم نضال الشعب الفلسطيني في مواجهته.

وأكد على أن ما يجري من اعتداءات وحشية ممنهجة على المسجد الأقصى والمرابطين فيه يستوجب من الأمة العربية والإسلامية بكل مكوناتها السياسية والشعبية تقديم النصرة الحقيقية التي ترتقي لمستوى خطورة الحدث، وعلى الجميع تحمل مسؤولياته الدينية والتاريخية إزاء ذلك.