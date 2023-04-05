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الهندي: شعب فلسطين لا يمكن أن ينكسر والأقصى دونه أرواحنا

الرسالة نت - غزة

حمَّل  عضو المكتب السياسي ورئيس الدائرة السياسية في حركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي العدو (الإسرائيلي) المسؤولية الكاملة إزاء استباحة المسجد الأقصى المبارك، والاعتداء الهمجي على المرابطين والمرابطات المصلين المعتكفين في باحاته.

وقال  الهندي في تصريح صحفي: "إن الاعتداء الهمجي يظهر الوجه الحقيقي لعصابة القتلة الفاشيين الذين ينحني أمامهم ويتآمر معهم النظام العربي الرسمي وهم يواصلون اعتداءاتهم على مقدسات وتاريخ الأمة".

واختتم  تصريحاته في رسالة للعدو، جاء فيها: "رسالتنا للعدو وحماته وحلفائه أن شعب فلسطين لا يمكن أن ينكسر، وأن الأقصى دونه المهج والأرواح، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون".

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