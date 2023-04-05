المستوطنون يحشدون للتجمع عند الأقصى مساءً

يعتزم المستوطنون، مساء اليوم الأربعاء، التجمع عند المسجد الأقصى، بمناسبة (عيد الفصح) اليهودي.

ويعرض المستوطنون مكافآت مالية لمن يتمكن من إدخال القرابين إلى الأقصى، حيث من المتوقع أن يجتمع المستوطنون اليوم الأربعاء، ما بين الساعة 5 والنصف، حتى الساعة السابعة مساءً.

واقتحمت قوات الاحتلال المسجد الأقصى المبارك قبل فجر اليوم، لإفراغه من المرابطين والمعتكفين تمهيدًا لدخول المستوطنين.

كما اقتحمت المصلى القبلي واعتدت على المعتكفين بالرصاص المعدني وقنابل الغاز والصوت، وأصابت العشرات منهم بجراح، واعتقلت نحو 400، ونقلتهم للتحقيق.

وكانت قد طالبت جماعات من المستوطنين المتطرفين، الناشطين من أعضائها بإحضار حملان لذبحها داخل باحات المسجد الأقصى، وقدمت مكافآت لمن يقدم (قرابين الفصح) في ساحات المسجد.

وتتواصل الدعوات المقدسية لشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك، والرباط في باحاته، من أجل التصدي لمخططات المستوطنين التي تحاول المس بمكانته الدينية، وتنتهك حرمة المسجد وحرمة شهر رمضان.

وأكد نشطاء على ضرورة التصدي لمخططات تدنيس المسجد الأقصى وذبح المستوطنين للقرابين الحيوانية داخل ساحاته، والمنوي تنفيذها اليوم.

حرية نيوز